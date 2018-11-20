عين زارة .. عصابة إجرامية امتهنت سرقة المنازل بقبضة الأمن

وقعت عصابة إفريقية بقبضة قوة الردع والتدخل المشتركة – محور أبو سليم التابعة لفرع الأمن المركزي في أبو سليم ، بعد قيامهم بسرقة منزل في منطقة عين زارة .

وقالت القوة في بيان صادر عنها ، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك”، أن عملية السرقة تمت بمساعدة عامل مع العائلة صاحبة المنزل ، حيث قام باستجلاب المجرمين إلى مكان الذهب ، وقاموا بسرقة أكثر من 600 ألف دينار ليبي و 5 كغم من الذهب المتنوع ، ومركبة نوع كيا سبرتاج .

وأضافت القوة أنه تم مداهمة المكان الذي تتواجد فيه العصابة ، قبيل مغادرتهم الى سبها ، واسترجاع مبلغ 290 ألف دينار ليبي ، وشاشات مرئية ومركبة قاموا بشرائها ، مشيرة الى أن البحث ما زال جاريا عن فردين من العصابة .

وأكدت القوة تسليم 5 من أفراد العصابة المقبوض عليهم ، بينهم سودانيون وتشاديون إلى المباحث الجنائية في طرابلس لاستكمال التحقيقات .

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