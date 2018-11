«لجنة المتابعة»: بدء صرف مساعدات للأسر النازحة من تاورغاء

المتوسط:

أفادت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مدينتي تاورغاء ومصراتة عن مدينة تاورغاء، بأنه تمَّ البدء بصرف الدفعة الأولى من قيمة 12000 ألف دينار لغرض التهيئة الواردة في بنود الاتفاق.

وطالبت اللجنة، أرباب الأسر النازحة تقديم المستندات المطلوبة بهذا الشأن بمكتب المجلس المحلي الكائن بمدينة تاورغاء ومكتب المجلس المحلي الكائن بمخيم الفلاح رقم (2) بطرابلس، وكذلك مقر جمعية الأيادي الطاهرة الكائن بالمنطقة الشرقية ببنغازي.

وأشار البيان إلى أن المستندات المطلوبة تتمثل في الإتيان بـ صك ملغي يفيد برقم الحساب أو إيداع مصرفي، وإثبات شخصي لرب العائلة، إضافة إلى ملف لحفظ المستندات.

