القيادة العامة تهنئ الليبيين بذكرى المولد النبوي وتنشد إعادته بالأمن والإستقرار

ليبيا – تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة ظهر اليوم الثلاثاء ، بالتهنئة لليبيين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .

وعبر حسابه الرسمي فى موقعي تويتر وفيسبوك ، قال المتحدث باسم المشير خليفة حفتر عميد أحمد المسماري : ” كل عام والشعب الليبي العظيم بخير وصحة ، اعاده الله علينا و على بلادنا بالامن و الاستقرار ” .

يشار إلى أن مدينة بنغازي كانت قد شهدت يوم أمس الاثنين وصباح الثلاثاء إحتفالات فى منطقة الصابري وشارع جمال عبدالناصر هي الأولى من نوعها منذ أربعة سنوات.

وفى طرابلس ، إنطلقت الإحتفالات الليلة الماضية بجامع الناقة التاريخي فى المدينة القديمة وإمتدت الى مابعد ظهر اليوم الثلاثاء وشارك فيها عدد كبير من أعيان وسكان المدينة قبل ان يحضرها فى وقت لاحق رئيس الرئاسي فائز السراج يرافقه النائب حمودة سيالة وعدد من مسؤولي مكتبه .

المرصد – متابعات

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