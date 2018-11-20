تفاصيل لقاء المبعوث الأممي وعميد بلدية بني وليد

اتفق عميد بلدية بني وليد سالم انوير ، مع رئيس البعثة الدولية للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، على أن تكون بني وليد طرفا أساسيا في بناء ليبيا .

وبحث الطرفان في لقاء تم اليوم الثلاثاء المواضيع المتعلقة بالمدينة وأهم احتياجات البلدية ، وما تحتاجه من دعم بكافة المجالات .

و بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للبلدية في بيان صادر عنه ، أن المبعوث غسان سلامة أكد على الدعم بشكل عاجل لحل المختنقات العاجلة، وتقديم الدعم لمؤسسات الجيش والمؤسسات الأمنية .

وأكد سلامة أن بني وليد محور ارتكاز ولن تستقر ليبيا إلا باستقرار بني وليد ، فهي الطوق الأول لطرابلس .

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