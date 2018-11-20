السراج في رسالة مفتوحة.. طرابلس آمنة

شارك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صباح اليوم، حشود المحتفلين بذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة طرابلس.

وأظهرت صور التقطتها عدسة 218 من مكان الاحتفال الشعبي في سوق المشير عند مدخل المدينة القديمة، السراج متوسطاً الجموع المتراصة دون الحاجة إلى طوق أمني متشدد من الحرس الشخصي الذي يظهر بعض عناصره بشكل اعتيادي خلفه.

ظهور السراج وسط هذه الجموع الغفيرة، دون سابق ترتيب للنواحي الأمنية، يُعتقد أنه رسالة أراد أن يبعث بها لكل من يحاول إظهار العاصمة بأنها مدينة غير آمنة، خصوصاً في مثل هذه المناسبة، الذي تعذّر إحياؤها بالطريقة المعتادة لسنوات، لوجود ضغوطات يهدف من يقف وراءها إلى القضاء على أي مظاهر للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

يشار إلى أن الكثير من التهديدات قد تعرّضت لها الجماعات الصوفية في طرابلس، ومدن ليبية أخرى، من قبل جماعات دينية متشددة تمتلك النفوذ والسلاح، توعدتهم بعقاب قاسٍ إذا خرجوا للاحتفال كعادتهم بهذه المناسبة، ما جعل الكثير من الفرق الصوفية ومُريديها وعشاقها يتقاعسون عن الخروج خلال السنوات الماضية خشية التعرض للأذى، ولعل هذا الحشد الذي شهدته مدينة طرابلس اليوم كان الأكبر منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما دل على أن عروس البحر تنهض لتستعيد بهجتها من جديد.

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