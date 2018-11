المتوسط:

أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ، بأن عدد الحالات المصابة جراء العبث بالألعاب النارية بلغت 36 حالة.

وأضاف في بيان صادر عنه أن حالة من ضمن الحالات أصيبت باليد، وتم تحويلها إلى مستشفى الحروق والتجميل، لافتاً إلى أن الإصابة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، بينما أصيب 10 منهم في العيون، حيث تم نقلهم إلى مستشفى العيون، في الوقت الذي تم نقل 6 حالات إلى عيادات خاصة.

