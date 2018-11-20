تونس: عرض أفلام أيام قرطاج السينمائية في ستة سجون عبر البلاد!

هذا العدد الجديد من برنامج ريبورتاج يتناول تقارير مراسلي فرانس 24 في الأردن حيث عاش الكثير من اللاجئين السوريين سبعة فصول شتاء عانوا خلالها ظروفا صعبة وهم متخوفون اليوم من شتاء هذا العام خاصة بعد الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد مؤخرا. وفي تونس تعمل السجون على جعل الثقافة متاحة للسجناء. ليبيا حيث تشهد معاهد المهن الشاملة إقبالا ضعيفا رغم حاجة الليبيين إلى اليد العاملة، بعد مغادرة معظم العمالة الوافدة جراء النزاعات والانقسامات التي تشهدها البلاد. وإلى الجزائر حيث عرفت نسبة الأمية تراجعا ملحوظا في السنوات العشر الأخيرة.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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