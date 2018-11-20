التمويل الخارجي للاتحاد الأفريقي يثير مخاوف من تأثيره على حل النزاع في ليبيا

أعادت القمة الاستثنائية الـ11 للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا بإثيوبيا إطلاق صندوق للسلم موازاة مع جهودها في حل النزاع الليبي، وسط مساعٍ من دولها لتحقيق «الاستقلال المالي» للاتحاد والتخلص من التبعية للتمويل الخارجي.

وأشارت الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي في ختام قمة استثنائية خصصت لدراسة مشروع الإصلاح المؤسساتي، وجرت يومي 17 و 18 نوفمبر بمقر الاتحاد الأفريقي باديس أبابا إلى مخاوف من انعكاسات استمرار التبعية للتمويل الخارجي على حل النزاعات والتوترات في أفريقيا بشكل صحيح سواء في ليبيا والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، في تصريحات للصحفيين على هامش القمة إن إعادة إطلاق صندوق الاتحاد الأفريقي للسلم يعد مبادرة قيمة من البلدان الأعضاء في المنظمة، مضيفًا أن هذا «القرار سيمكنهم من استرجاع كامل المبادرة في الاتحاد الأفريقي والتخلص من تبعية الدعم الخارجي، كما سيوفر في المقابل إسهامًا أكبر في الوقاية وحل النزاعات من الناحية الإنسانية».

وأضاف شرقي أنه تقرر إطلاق عمليات الحفاظ على السلام في الاتحاد الأفريقي قصد التدخل في حال نشوب نزاع في دولة عضوة فيه.

وغالبًا ما يتم تمويل دعم السلام أو عمليات حفظ السلام في أفريقيا من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات أو المؤسسات الدولية الأخرى.

وسطر الاتحاد الأفريقي هدف تمويل صندوق حفظ السلام بمبلغ 400 مليون دولار في آفاق 2021، لكن منذ 2016، ساهمت الدول الأعضاء بمبلغ 60 مليون دولار.

وتخشى الجزائر من جانبها أن تصبح مسألة التمويل وسيلة أخرى للضغط على الاتحاد الأفريقي، وقال رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى إن «الهيئة يجب أن تبقى تحت الرقابة السيادية للدول الأعضاء فيه»، معتبرًا أنه «بهذه الطريقة سيمثل الشعوب الأفريقية أحسن تمثيل».

وحسب وثيقة عن الاتحاد الأفريقي، تغطي الجزائر ومصر ونيجيريا والمغرب وجنوب أفريقيا بالنسبة للسنة المالية 2018، 48% من ميزانية دول الاتحاد الأفريقي، حيث تشارك هذه الدول بشكل منصف بمبلغ 36.7 مليون دولار لكل منها، أي ما يعادل 183.9 مليون دولار (من أصل 318.2 مليون دولار)، بيد أن الواقع يظهر أن ميزانية الاتحاد الأفريقي تغطيها مساهمة الدول والشركاء الدوليين.

وبالنسبة لعام 2018، ساهم هؤلاء الشركاء بمبلغ 451.1 مليون دولار، أي أكثر من جميع الدول الأعضاء الـ55 مجتمعة.

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