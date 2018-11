المتوسط:

قام عناصر من مديرية أمن زوارة، بـ مداهمة منزل معد لتصنيع الخمور، يعود لشخص من أحد الجنسيات العربية.

وأفاد المكتب الإعلامي للمديرية، بأنَّ عمليه المداهمة تمت بعد ورود معلومات بوجود منزل بأحد أحياء المدينة يشتبه بأنه مصنع للخمور، حيث أسفرت العملية عن ضبط صاحب المنزل، إلى جانب معدات لتصنيع الخمور، في الوقت الذي تم فيه إحالة المتهم إلى مديرية أمن زوارة لاستكمال باقي التحقيقات اللازمة معه.

