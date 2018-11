المتوسط:

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، في مقر البعثة بطرابلس مع سالم نوير رئيس بلدية بني وليد المنتخب حديثا.

وقام «غسان سلامة»، بتهنئته على منصبه الجديد، إذ ناقشا معه الاحتياجات التنموية والإنسانية للمدينة.

