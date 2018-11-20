رئيس دائرة الإعلام بالعدالة والبناء عبد السلام اجويد: نرفض تدخل جماعة الإخوان بشؤون الحزب

رفض رئيس دائرة الاتصال والإعلام بحزب العدالة والبناء عبد السلام اجويد، تدخل جماعة الإخوان المسلمين في الشؤون الداخلية للحزب.

وأوضح اجويد أن تدخل الجماعة في توجيه أعضائها المنتسبين لحزب العدالة والبناء يعرّض مبدأ استقلالية الحزب للخطر، معلّلا ذلك بأن فكرة التأسيس مبنية على الشراكة الفردية بين مختلف أبناء الوطن، والنظام الأساسي للحزب يؤكد ذلك.

ووصف اجويد هذه التصرفات بـ “غير المسؤولة”، مضيفًا أنها ستعرّض الحزب للانقسام بوصفها تظهر رغبة الجماعة الواضحة للهيمنة على قرار الحزب، بعدما نجح الحزب بقيادة رئيسه محمد صوان في كبح جماح هذه الرغبة لدى القيادات التقليدية للإخوان تجاه الحزب وسياساته نحو الانفتاح والمرونة والتخفيف من الأيدلوجيا والنجاحات السياسية الكبيرة التي حققها الحزب.

وأعرب رئيس دائرة الإعلام عن استغرابه من تبرير البعض لما جاء في بيان شورى الجماعة بحجة أنه دعوة للتمسك باللوائح وحث للأعضاء على تجديد العضوية والتداول السلمي داخل الحزب، موضحا أن هذا لا ينطلي على أعضاء الحزب ممن يعايشون ما يجري داخل الحزب من تجاذبات وخارجه من أوضاع سياسية غاية في التعقيد، فالبيان يُقرأ في توقيته ودلالاته ومن سعى لإصداره وما صدر عن اجتماع الهيئة العليا للحزب بعده.

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين الليبية طالبت، في بيان مسرب لها، أعضاءها المنتسبين لحزب العدالة والبناء بتجديد عضويتهم، وهو ما اعتبره بعض الأعضاء تدخلا في شؤون الحزب الداخلية.

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