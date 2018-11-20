حالات تسمم باجدابيا.. ومحاولات لكشف المصدر

تعرض العشرات من سكان مدينة اجدابيا إلى حالات تسمم غذائي وتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد امحمد المقريف لتلقي العلاجات اللازمة.

وعلى إثر ذلك، خرجت دوريات الحرس البلدي، أمس الإثنين، في جولة تفتيشية واسعة على مطاعم ومحلات المدينة قادها آمر دوريات الحرس ورئيس وحدة التحقيق، بالتعاون مع رئيس قسم التفتيش الصحي.

وقال الحرس البلدي اجدابيا إنه تمكن من ضبط مطاعم مخالفة للشروط الصحية، بالإضافة إلى عُمال أجانب لا يملكون تراخيص عمل، مُشيرا إلى أنه فتح محاضراً في كافة المُخالفات.

وقام رئيس وحدة التحقيق بزيارة المواطنين المُتضررين من إهمال المطاعم في المستشفى وجمع أقوالهم للمُضي في التحقيق بشأن مصادر التسمم.

وكثّف الحرس البلدي اجدابيا دورياته على مطاعم المدينة بعد تسجيل حالات التسمم في وقت واحد، وهو ما أنذر بوجود استهتار واضح من قبل أصحاب بعض هذه المطاعم.

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