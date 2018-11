المتوسط:

استقبل مستشفى العافية بهون عدة حالات أصيبت خلال العبث بالألعاب النارية منذ الأمس وحتى اليوم .

المستشفى أبقى على حالتين وصفت حالتهما بالبليغة خلال لعب الأطفال بالألعاب النارية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف .

يشار إلى أن ارتفاع أسعار المتفجرات والألعاب النارية هذا العام، كان له الأثر في عدم إرتفاع حصيلة المصابين خاصة من الأطفال.

