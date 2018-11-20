قزيط: العقوبات المفروضة مؤخرا ستكون منصفة أكثر لو شملت عشرات المسلحين

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، إن العقوبات التي فرضت أخيرا بجهود بريطانية ستكون مقنعة ومنصفة أكثر، لو شملت عشرات المسلحين، الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، ووردت أسماءهم في تقارير الأمم المتحدة.

وجاءت هذه التصريحات لقزيط تعليقا على موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد صلاح بادي تقضي بمنعه من السفر وتجميد أرصدته، بحسب ما أعلنت الخارجية البريطانية في بيانها الجمعة الماضية.

وأشار قزيط في تصريح لليبيا الخبر، إن المبعوث الأممي غسان سلامة أكد أن لديه قائمة تضم 30 شخصية يعمل على توقيع عقوبات عليها، موجها سؤالا لسلامة قائلا: “أين بقية القائمة يا سيد سلامة؟”.

ورأى قزيط، أن توقيع عقوبات على شخص واحد مهما علا شأنه لا يمكن أن يعيد الأمان المفقود إلى ليبيا، على حد قوله.

وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الإثنين، فرض عقوبات على آمر لواء الصمود صلاح بادي، وإدراجها ضمن قائمة العقوبات لديها.

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