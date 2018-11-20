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إصابة 36 شخصا جراء استخدام الألعاب النارية في الاحتفالات بالمولد

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

19 نوفمبر,2018

19 نوفمبر,2018

18 نوفمبر,2018

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس، عن إصابة 36 شخصا جراء استخدام الألعاب النارية مساء أمس الإثنين بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي.

 

وأوضح الجهاز، أن 20 حالة تعرضت لإصابات متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة في اليد، ونقلوا إلى مستشفى الحروق والتجميل، وفق ما نشر على صفحته في “فيسبوك” اليوم الثلاثاء.

 

وأشار الجهاز، إلى تعرض عشر حالات لإصابات في العيون، منها تسع حالات تلقت العلاج وغادروا المستشفى وحالة واحدة لازالت تتلقى العلاج بمستشفى العيون، بينما استقبلت العيادات الخاصة ستة إصابات متفاوتة.

 

وشهدت معظم المدن والمناطق في ليبيا ليلة البارحة احتفالات واسعة بمناسبة المولد النبوي الشريف الذي يوافق يوم 12 ربيع الأول من كل عام هجري.

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ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

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