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الكشف عن إحصائيات إصابات الألعاب النارية

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الثلاثاء، إصابة 36 مواطناً جرّاء استخدام الألعاب النارية.

وأوضح الجهاز في إحصائية الإصابات التي نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” أن مستشفى الحروق والتجميل استقبل 20 حالة لديها إصابات في اليد، تراوحت بين البسيطة والمُتوسطة.

ونُقل 10 مواطنين مُصابين إلى مستشفى العيون في طرابلس، خرجت 9 حالات منها بعد أن تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، فيما بقيت الحالة المُتبقية داخل المُستشفى.

وقالت جهاز الإسعاف والطوارئ إن 6 مواطنين آخرين لديهم إصابات مُتفاوتة نُقلوا إلى عيادات خاصة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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