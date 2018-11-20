معهد بروكينغز: باليرمو مهّد للمؤتمر الجامع، والوقت سيحدد مدى نجاحه

قال معهد بروكينغز، إن مؤتمر باليرمو عُقد تمهيدًا للمؤتمر الجامع، وإن الوقت هو من سيحدد مدى نجاحه.

وأكد المعهد، في تقرير أعدته الباحثة جيوفانا دي مايو، الاثنين، أن الحكومة الإيطالية بالإضافة إلى عقدها مؤتمر باليرمو حول ليبيا، سعت إلى استخدام المؤتمر لإعادة التأكيد على دورها بوصفها لاعبا رئيسيا في الأزمة الليبية.

وأضاف بروكينغز أن الأزمة في ليبيا تعتبر أولوية على صعيد الأمن القومي الإيطالي بسبب تدفق المهاجرين غير القانونيين إليها، حسب رأيه.

يُشار إلى أن معهد بروكينغز هو مؤسسة فكرية أمريكية تقوم بإجراء أبحاث سياسية واقتصادية واجتماعية حول العالم.

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