المتوسط:

التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة مع السفير التركي المنتهية ولايته أحمد دوغان وشكره على دعمه وتمنى له التوفيق في منصبه المقبل.

وأعرب السفير عن دعم تركيا المستمر لخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك الملتقى الوطني القادم.

