المتوسط:

اخُتتمت الدورة التدريبية في مجال التقديم والإعداد الإذاعي ، والتي نظمها مكتب الثقافة سرت لموظفي الإذاعات التابعة للمكتب وهما (راديو سرت الثقافي و راديو أمواج ) .

واستهدفت الدورة عدد 25 مشارك ومشاركة بين مذيعين ومعدي برامج ، وقد حاضر في هذه الدورة الإعلامي حسين بن ساسي.

وأشار علاء فكرون مدير مكتب الثقافة سرت إلى أن الدورة ستساهم في مساعدة المتدربين لبناء وتعزيز قدراتهم في العمل الإذاعي .

وفي الختام تم توزيع شهائد مشاركة للمشاركين الذين اجتازوا هذه الدورة .

The post «مكتب الثقافة سرت» يختتم دورة تدريبية في التقديم الإذاعي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية