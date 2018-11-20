«مكتب الثقافة سرت» يختتم دورة تدريبية في التقديم الإذاعي

المتوسط:
اخُتتمت الدورة التدريبية في مجال التقديم والإعداد الإذاعي ، والتي نظمها مكتب الثقافة سرت لموظفي الإذاعات التابعة للمكتب وهما (راديو سرت الثقافي و راديو أمواج ) .
واستهدفت الدورة عدد 25 مشارك ومشاركة بين مذيعين ومعدي برامج ، وقد حاضر في هذه الدورة الإعلامي حسين بن ساسي.
وأشار علاء فكرون مدير مكتب الثقافة سرت إلى أن الدورة ستساهم في مساعدة المتدربين لبناء وتعزيز قدراتهم في العمل الإذاعي .
وفي الختام تم توزيع شهائد مشاركة للمشاركين الذين اجتازوا هذه الدورة .
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