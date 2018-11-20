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«مكتب الثقافة سرت» يختتم دورة تدريبية في التقديم الإذاعي

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اخُتتمت الدورة التدريبية في مجال التقديم والإعداد الإذاعي ، والتي نظمها مكتب الثقافة سرت لموظفي الإذاعات التابعة للمكتب وهما (راديو سرت الثقافي و راديو أمواج ) .

واستهدفت الدورة عدد 25 مشارك ومشاركة بين مذيعين ومعدي برامج ، وقد حاضر في هذه الدورة الإعلامي حسين بن ساسي.

وأشار علاء فكرون مدير مكتب الثقافة سرت إلى أن الدورة ستساهم في مساعدة المتدربين لبناء وتعزيز قدراتهم في العمل الإذاعي .

وفي الختام تم توزيع شهائد مشاركة للمشاركين الذين اجتازوا هذه الدورة .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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