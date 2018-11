وزير الحكم المحلي يلتقي وفود الدول في قمة «الاتحاد الإفريقي»

المتوسط:

زار وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، بداد قنصو، القمه الثامنة للجنة الفنية المتخصصة للخدمات العامة والتنمية والمشاريع التابعة لمفوضين الاتحاد الإفريقى والتي انعقدت تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة العربية ورئيس الاتحاد الإفريقى وبحضور وزراء الحكم المحلى في افريقيا.

والتقى بداد قنصو بوفود لعدة دول منها السودان والسنغال وذلك في إطار مد جسور التعاون بين الدول.

