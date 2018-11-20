توقعات الحالة الجوية خلال يومي الاربعاء والخميس في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس في تقرير صادر اليوم عن المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي عن حالة الطقس خلال اليومين القادمين أن تتأثر الاجواء بمنخفض جوي مصحوب برياح جنوبية غربية نشطة في إثارة الاتربة والغبار خاصة على مناطق الشمال الغربي بالاضافة الى تساقط امطار خفيفة على بعض المناطق.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين “21 -26” مْ وتصل إلى 30 مْ على سرت وابونجيم وتسجل انخفاض يوم غدا الاربعاء على اغلب المناطق.

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – مراده:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً يوم الغد على الخليج مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على مرتفعات الجبل الأخضر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين “23 – 28” مْ وتصل إلى 30 مْ على رأس لانوف وجالو.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجفرة والحمادة مع احتمال بسيط لسقوط زخات خفيفة من المطر والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط احياناً على مناطق غدامس والحماة مما تسبب في إثارة الاتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 26 – 31 مْ.

الكفرة – تازربو – السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين “27 – 32” مْ.