في محاولة لتهدئة الأهالي.. «باشاغا» يزور بلدية ترهونة

بعد فشله في إنهاء حالة الصراع والفوضى منذ توليه السلطة، زار وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بلدية ترهونة، في محاولة منه لتهدئة الأهالي، الذي يعانون من الفوضى الأمنية.

وحضر الاجتماع عميد بلدية ترهونة ورئيس مجلس حكماء وأعيان ومشايخ المدينة ورئيس المخابرات العامة ونائبه وأمر مركز العمليات المشتركة ومديرا إدارتي العلاقات والتعاون والإدارة العامة للشؤون الفنية والاتصالات وعضو من جهاز المباحث العامة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن مدينة ترهونة وعدد من ضباط الجيش ووزارة الداخلية ومدير منفذ طرابلس العالمي.

وأستعرض المشاركون في الاجتماع عدد من المشاكل التي تعاني منها ليبيا في كافة المجالات ومحاولة حلحلتها للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وأستمع الوزير خلال هذا الاجتماع إلى شروح وافية من عدد من المسئولين حول عدد من المسائل التي تهم الشأن الأمني.

