عقيلة يؤكد على الدور المهم للأندية الرياضية في توطيد العلاقات الطيبة بين الشباب

أخبار ليبيا 24- خاص

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بمقر إقامته بمدينة القبه وفداً من النادي الإفريقي بمدينة درنة .

وناقش عقيلة مع الحضور خلال اللقاء أمس جملة من الموضوعات المتعلقة بالشباب والرياضة ودور الأندية، بما فيها مايقدمه النادي الإفريقي بمدينة درنة خاصة، وأن الفئة العمرية من الشباب يحتاجون إلى الأندية لممارسة هوايتهم الرياضية والثقافية، وكذلك هناك الاهتمام بالجانب الاجتماعي .

واستعرضت إدارة النادي مسيرة النادي العريقة، وما قدمه عبر الأجيال، كما نوقش ما يحتاجه النادي من إمكانيات ومعدات للقيام بدوره المناط به.

وتعهد رئيس مجلس النواب أنه سيحيل متطلبات النادي الإفريقي إلى الجهات ذات العلاقة ، مؤكداً لهم على الدور الذي تلعبه الأندية في توطيد العلاقات الطيبة بين الشباب ومنتسبي الأنديه وعملها بصقل الشباب بما يعود بالنفع على المجتمع في جميع المجالات وحياهم على جهودهم التي يبذلونها في مؤسستهم الرياضية والثقافية والاجتماعية الإفريقي .

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