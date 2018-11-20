36 إصابة بالألعاب النارية في احتفالات المولد

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس تسجيل 36 حالة إصابة بسبب الألعاب النارية في احتفالات المولد النبوي.

وأوضح الجهاز أن مستشفى الحروق والتجميل استقبل 20 إصابة في اليد تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.

كما استقبل مستشفى العيون 10 حالات غادرت 9 منها المستشفى، بالإضافة إلى 6 إصابات متفاوتة نقلت إلى عيادات خاصة.

وكان مستشفى الحروق بطرابلس قد أكد انخفاض أعداد المصابين جراء الألعاب النارية في ذكرى المولد النبوي مقارنة بالسنوات الماضية، مثنيا على جهود الأطقم الطبية والطبية المساعدة والعاملين في المستشفى.

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