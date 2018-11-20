الردع بوسليم تلقي القبض على تشكيل عصابي في عين زارة

أعلنت قوة الردع و التدخل المشتركة – محور أبوسليم الكبرى، تمكنها من القبض على تشكيل عصابي من جنسيات أفريقية، قاموا بعملية سرقة لأحد المنازل في منطقة عين زارة .

وأوضحت القوة، أن المجموعة قامت بسرقة أكثر من ستمائة ألف دينار ليبي وقرابة خمسة كيلوجرام ذهب متنوع وسيارة نوع كيا سبرتاج، وبعد البحث والتحري تم تحديد مكان تواجد أغلب أفراد العصابة ومداهمة المكان والقبض عليهم حيث كانوا سيغادرون عند الصباح الباكر إلى مدينة سبها، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الأولية وتسليم المجرمين والمضبوطات إلى مكتب المباحث الجنائية طرابلس لاستكمال التحقيق ولازال البحث جاري عن بقية المطلوبين.

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