تناقش هذه الحلقة من النقاش المغاربي نتائج مؤتمر باليرمو حول ليبيا، والتعديل الحكومي في تونس. وفي الجزائر: ولد عباس استقالة أم إقالة؟
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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