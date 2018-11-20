السراج وحمودة سيالة يشاركان فى إحتفالات المولد النبوي بطرابلس

ليبيا – شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ، الثلاثاء ، رفقة النائب حمودة المنقطع سيالة ومدير مكتب ” القائد الأعلى ” محمود عبدالجليل فى إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالمدينة القديمة وسط طرابلس .

وشهد الإحتفال خروج ” الزاوية الكبيرة ” التي تتلوا المدائح النبوية تغنياً بسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتنادي بالتسامح والإقتداء باخلاقه وسيرته .

وقالت وزارة داخلية الوفاق بأنها تولت تأمين الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة, وفق الخطة الأمنية الموضوعة بهذا الشأن .

وإستمرت الإحتفالات منذ مساء أمس الإثنين وحتى ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء فى طرابلس وبنغازي وطبرق وسبها وزليتن ومصراتة وعدد من المدن الأخرى فى الوسط والجنوب بمشاركة جموع من المواطنين .

المرصد – متابعات

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