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السراج وحمودة سيالة يشاركان فى إحتفالات المولد النبوي بطرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ، الثلاثاء ، رفقة النائب حمودة المنقطع سيالة ومدير مكتب ” القائد الأعلى ” محمود عبدالجليل فى إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بالمدينة القديمة وسط طرابلس .

وشهد الإحتفال خروج ” الزاوية الكبيرة ” التي تتلوا المدائح النبوية تغنياً بسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتنادي بالتسامح والإقتداء باخلاقه وسيرته .

السراج والنائب سيالة من إحدى شُرف المدينة القديمة فى متابعة احتفالات المولد

وقالت وزارة داخلية الوفاق بأنها تولت تأمين الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف  من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة, وفق الخطة الأمنية الموضوعة بهذا الشأن .

وإستمرت الإحتفالات منذ مساء أمس الإثنين وحتى ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء فى طرابلس وبنغازي وطبرق وسبها وزليتن ومصراتة وعدد من المدن الأخرى فى الوسط والجنوب بمشاركة جموع من المواطنين .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • حركات اشخاص عارفين انفسهم مشكوك في اصلهم و عايدين من المهجر او عملاء و خونه.احتفالاتنا طيلة الزمن المعاصي كانت تمر دون هذه الضجه الاعلاميه. عموما الذي حدث هذه السنة دليل علي ان محتلي العاصمه كمشة مرتزقه و لا اصول لهم. نحن لن تمر علينا هذه المسرحيه هكذا. يا سراج ارحل لانك افشل شخص شفناه و ما عندك شئ ما تقدمه الا سرقة الأموال ة التحالف مع الاعداء الاوربيين و التنازل علي كرامة ليبيا ضف الي ذلك ان اصلك مشكوك فيه يا يلي كوهين

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