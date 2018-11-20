أهالي طرابلس يحتفلون بالمولد النبوي بمشاركة السراج

احتفل أهالي طرابلس بذكرى المولد النبوي الشريف بالمدينة القديمة في العاصمة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي شهد جانبا من الاحتفال.

وكان السراج قد طالب وزارة الأوقاف بدعوة المساجد والزوايا لإحياء المناسبة، بما جرت به عادة أهل العلم والذكر في البلاد، وإظهار الفرح بهذه المناسبة الجليلة في الشوارع والميادين والساحات، بما يظهر قيم الإسلام السمحة، ووسطية الدين الحنيف، ونبذ العنف والتطرف.

كما دعا السراج أيضا وزارة الداخلية إلى تأمين الاحتفالات داخل المساجد والزوايا، وفي الساحات العامة والميادين.

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