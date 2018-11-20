بالصور | باشاآغا والدرسي ومدير مطار طرابلس يعقدون سلسلة إجتماعات مع قيادات ترهونة

ليبيا – أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشا آغا سعي وزارته إلى رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد وحلحلة كافة المشاكل في كافة القطاعات وخاصة الأمنية منها وذلك خلال معرض زيارته ، الثلاثاء ، إلى مدينة ترهونة .

وأوضح باشاآغا في اجتماع عقده بمقر المجلس البلدي ترهونة إن زيارته للمدينة تأتي للإطلاع على ما يعانيه مواطنيها من نقص في السيولة وتردي فى الخدمات الصحية ومحاولة حلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تعانيها .

وحضر الاجتماع عميد بلدية ترهونة ورئيس مجلس حكماء وأعيان ومشايخ المدينة صالح الفاندي ورئيس المخابرات العامة عبدالله الدرسي ونائبه وآمر مركز العمليات المشتركة .

كما حضر مديرا إدارتي العلاقات والتعاون والإدارة العامة للشؤون الفنية والاتصالات وعضو من جهاز المباحث العامة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن مدينة ترهونة وعدد من ضباط الجيش ووزارة الداخلية ومدير منفذ طرابلس العالمي.

وأستعرض المشاركون في الاجتماع ، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية ، عدداً من المشاكل التي تعاني منها ليبيا في كافة المجالات ومحاولة حلحلتها للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وأستمع باشاآغا خلال هذا الاجتماع إلى شروح وافية من عدد من المسؤولين حول عدد من المسائل التي تهم الشأن الأمني وقام بعدها بزيارة مستشفي ترهونة العام للإطلاع على ما يعانيه المستشفي من نقص في الإمكانيات والمعدات الطبية رافقه فيها مدير المستشفي والوفد المرافق.

كما زار باشا آغا مجمع العيادات الطبية بمدينة ترهونة والمتوقف عن التنفيذ منذ فترة رافقه فيها مدير عام مستشفي ترهونة وعدد من أعيان المدينة والوفد المرافق وفقاً لنص ذات البيان .

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