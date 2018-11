وكيل «تعليم الوفاق» يطالب بالالتزام بصرف ميزانية المؤسسات التعليمية

المتوسط:

طالب وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة” في خطاب له مراقبي التعليم بالبلديات بضرورة الالتزام والتقيد بضوابط ومعايير صرف الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية.

وأكد “عادل جمعة ” بأن الوزارة أحالت ضمن مخصصات الباب الثاني لمراقبات التعليم المصروفات التشغيلية للمؤسسات التعليمية والتي ستصرف للمدارس ليتم صرفها ضمن البنود الواردة في كتابه وذلك تنفيذاً للائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية الصادرة عن المجلس الرئاسي.

وأوضح “جمعة ” بأن معيار أعداد الطلاب والفصول لكل مدرسة هو الذي سيؤخذ بعين الاعتبار عند توزيع تلك المخصصات موضحاً بأنه سيتم نشر مخصصات كل مؤسسة تعليمية بكل مراقبة من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، لافتا الى أن العمل جارٍ مع وزارة المالية لمضاعفة هذه المخصصات خلال العام القادم.

يشار الى أنه قد تم تخصيص ما قيمته 25 مليون دينار في هذا البند ضمن الترتيبات المالية للعام 2018.

