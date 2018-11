اختتام الملتقى العلمي لـ «المركز الوطني لعلاج السكر»

المتوسط:

اخُتتمت أعمال الملتقى العلمي الذي نظمه المركز الوطني لعلاج أمراض السكر والغدد الصماء بطرابلس على مدى يومين؛ بمشاركة 350 استشاريًا وطبيباً وأخصائياً في أمراض السكر من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

حيث ألقى 22 استشاري ومتخصص في أمراض السكري محاضرات علمية خلال يومي الأحد والإثنين تناولت الأدلة الإرشادية الحديثة المستخدمة في علاج النوع الثاني من مرض السكر؛ والعلاج الحديث لسكر الحمل؛ والدراسات الحديثة حول اعتلال الشبكية لمرضى السكر.

ويأتي تنظيم الملتقى ضمن برنامج وطني موحد استمر على مدى 6 أيام نفذه المركز الوطني لعلاج أمراض السكر والغدد الصماء إحياءً لليوم العالمي للسكر الذي يصادف الـ 14 من نوفمبر من كل عام.

وتوجه 12 عنصرًا طبيبًا من المركز الوطني لعلاج أمراض السكر إلى مدينة بنغازي في الـ 13 من نوفمبر الجاري إلى مدينة بنغازي لإحياء اليوم العالمي للسكر.

كما أجرت فرق طبية تابعة للمركز كشوفات طبية للمواطنين داخل عدد من المرافق العامة شملت عددًا من المدارس الإبتدائية والإعدادية والمصارف ومقر بلدية عين زارة ومستشفى معيتيقة سجلت خلالها حالات جديدة من المصابين بمرض السكري.

ونظم المركز “ماراثونًا ” يوم السبت الماضي حيث انطلق المشاركون فيه من أمام فندق المهاري حتى وصلوا إلى ساحة الشهداء؛ بحضور مسؤولي مراكز علاج أمراض السكر على مستوى ليبيا وعدد كبير من المختصين والمهتمين.

واستقرت فرق طبية مرافقة للماراثون في 4 نقاط تمركز داخل مدينة طرابلس أجرت فيها كشوفات طبية للمواطنين.

