«لجنة أزمة الصحة بالجنوب» تستلم 13000 جرعة من مصل سم العقارب

جرى ظهر أمس الإثنين التوقيع على محضر استلام 13000 جرعة من مصل سم العقارب بين رئيس لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية السيد “عبد الرحمن عريش” وإحدى الشركات المحلية المكلفة من وزارة الصحة.

وبحسب تصريح “عريش” فإن الكمية التي تم استلامها ستدخل لمخازن جهاز الإمداد الطبي فرع فزان قبل أن يتم توزيعها على مناطق الجنوب الشرقي والغربي.

وذكر رئيس لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية أن هذه الكمية تشكل “مخزونا استراتيجياً” لبداية موسم الصيف القادم؛ كما ستتولى لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية الإشراف على توزيع الجرعات على كل المناطق الجنوبية .

