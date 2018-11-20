السراج يشارك في احتفالات المولد النبوي بطرابلس (صور)

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين في مدينة طرابلس باحتفالات المولد النبوي الشريف التي بدأت من مساء أمس الاثنين.

وأكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أجهزتها الأمنية شددت إجراءاتها لتأمين احتفالات المواطنين وفق الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة استعدادا لهذه المناسبة.

واحتفل عدد من أهالي العاصمة طرابلس بالمولد النبوي الشريف من داخل المدينة القديمة وميدان الشهداء، فيما يعرف بـ«الزاوية الكبيرة». وبالتزامن مع هذه الذكرى، التقطت عدسات المصورين الليبيين صورًا لاحتفالات المواطنين بالمولد النبوي في بنغازي، وغيرها من المدن الليبية.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 36 شخصًا بإصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، جراء استخدام الألعاب النارية الليلة الماضية، في احتفالات المواطنين بالمولد النبوي الشريف.

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