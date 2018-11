المتوسط:

تقدم التجمع الليبي الديمقراطي رئاسة ومنتسبين بالتهنئة إلى الشعب الليبي، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ودعا التجمع في بيان رسمي صادر عنه، اليوم الثلاثاء، كافة الليبيين إلى الاقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في العمل، حتى نصل إلى الأمن والأمن والسلم والسلام.

The post «التجمع الليبي الديمقراطي» يهنئ الشعب الليبي بالمولد النبوي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية