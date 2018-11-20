كاجمان يبحث الوضع الاقتصادي بالمنطقة الجنوبية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان الوضع الاقتصادي في المنطقة الجنوبية، مع وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء أمس الإثنين، رفقة عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة ضرورة إيجاد أهم الحلول للمشاكل بالمنطقة الجنوبية، وسبل حلحلتها بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، بحسب بيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزارء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقرر السراج، خلال لقائه عبدالسلام كجمان وأحمد حمزة، أمس الإثنين، صرف مبلغ 100 مليون دينار بصفة عاجلة لدعم المنطقة الجنوبية.

وأكد السراج أهمية العمل بأسرع وقت لتفعيل المؤسسات الأمنية وتقديم الخدمات المناسبة في مجالي الصحة والتعليم ومعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وتوفير السيولة النقدية، وكل ما يواجهه المواطنون في الجنوب الليبي من مصاعب.

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