حملة واسعة على مطاعم أجدابيا بعد تسمم 38 مواطنًا

شن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، أمس الإثنين، حملة أمنية تفتيشية واسعة النطاق على المطاعم العاملة داخل المدينة.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالجهاز، النقيب علي الصبحي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن دوريات الحرس البلدي فرع أجدابيا قامت بجولة ميدانية تفتيشية واسعة النطاق على المطاعم العاملة في بلدية أجدابيا برئاسة آمر دوريات الحرس البلدي، ورئيس وحدة التحقيق، ورئيس قسم التفتيش الصحي، وعدد من الضباط وضباط الصف.

وأضاف الصبحي أنه جرى ضبط العديد من المخالفات الصحية ومصادرة المعدات الخاصة بالمطاعم وقفل وتشميع عدد من المطاعم غير المرخصة، وضبط مجموعة من العمالة الوافدة يمتلكون مطاعم غير مرخصة.

وأشار إلى أنه تم فتح محاضر تحقيق لهم وإيداعهم السجن على أن تتم إحالتهم للنيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

يأتي ذلك بعد إصابة 38 مواطنًا بحالة تسمم غذائي خلال اليومين الماضيين إثر تناولهم وجبات الطعام الجاهزة من مطعمين بالمدينة، دخلوا على إثرها مستشفى الشهيد إمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي.

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