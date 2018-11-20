إقتحام السفينة “نيفين” وإنزال المهاجرين

أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية والمغتربين بيانأً، أكدت فيه أن فرقة من الوحدات الخاصة الليبية، نجحت في إقتحام السفينة “نيفين” التي كانت ترسو على رصيف ميناء مصراتة، وعلى متنها مهاجرين غير قانونيين، رفضوا النزول إلى الأراضي الليبية.

وأوضح البيان أن العملية أفضت إلى إنزال جميع المهاجرين من على ظهر السفينة المذكورة دون حدوث أي إصابات بشرية.

وأشار البيان إلى أن السفير اللبناني في ليبيا محمد سكينة، أجرى إتصالاً بقبطان السفينة، بسام سباط،اطمئن خلاله على حالة طاقمها، أعرب خلاله الأخير عن شكره وتقديره للمجهودات التي بذلها السفير لإنها هذه الأزمة.

كما أفاد البيان أن السفينة ” نيفين” من المقرر أن تغادر ميناء مصراتة،مساء اليوم الإربعاء، بعد إصلاح أضراراً طالت بعض أجزاء منظومتها الكهربائية فيها.

وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية خلال البيان عن عميق شكرها وامتنانها للسلطات الليبية بشكل عام، وفي مصراتة على وجه الخصوص، على كل المجهودات الي بُذلت في سبيل إنهاء هذه الأزمة.

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