وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يناقشون تمديد ولاية “صوفيا” في المتوسط

يلتئم اليوم اجتماع لوزراء دفاع الدول الأوروبية لمناقشة تجديد ولاية عملية صوفيا في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في تصريحات قبل الاجتماع، إن هناك إجماعاً بين دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة استمرار عمل صوفيا في البحر المتوسط، غير أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على تحديد مكان إنزال المهاجرين الذين تنتشلهم قوات العملية، وأشارت موغيريني إلى أن هناك مهمة أساسية لعملية صوفيا يجب أن تستمر وهي تدريب خفر السواحل الليبي، وتنفيذ الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا ومراقبته.

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