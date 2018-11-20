وصول شحنة أنسولين إلى سرت

تسلمت إدارة الخدمات الصحية بسرت، شحنة من الإنسولين لعلاج مرضى السكري.

وقال مصدر بالعيادة المركزية للسكري بسرت، أمس الاثنين، إن الشحنة مقدمة من جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الموقتة، بجهود النائب عن سرت بمجلس النواب زايد هدية.

وأضاف المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الشحنة تكفي لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن عدد مرضى السكري فى تزايد، حيت وصل العدد التقريبي لنحو 6000 مريض ومريضة.

وكان محمد السلاك الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قال، في يوليو الماضي، إن المجلس الرئاسي وفر كمية من حقن الأنسولين لسد النقص في الفترة الحالية، مؤكدًا أنه جارٍ التنسيق مع جهات الاختصاص لتوزيع الكميات.

وطالب السراج المسؤولين في ديوان المحاسبة بالجلوس مع أعضاء المجلس الرئاسي للوصول إلى صيغة قانونية لحلحة الأزمة، التي يعاني منها المواطنون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط