باشاغا في زيارة ميدانية لمدينة ترهونة

أكد وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا إن مساعٍ حثيثة تُبذل لإنهاء حالة الإنقسام بين أبناء الوطن الواحد، وأن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني تعمل على وضع حلولاً جذرية للمشاكل التي تواجهها القطاعات الرسمية كافة وعلى رأسها الأمنية.

وفي إجتماع عقده بمقر المجلس البلدي ترهونة خلال زيارته للمدينة صباح أمس الثلاثاء، أوضح باشاغا أن زيارته تهدف للوقوف عن كثب والإطلاع على إحتياجات المدينة وسكانها ، ومناقشة ما تعانيه من مشاكل وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.

وضم الإجتماع كل من عميد البلدية ورئيس مجلس حكماء وأعيان ومشايخ ترهونة، ورئيس المخابرات العامة، ولفيف من مدراء ورؤساء الأجهزة الأمنية ، وأعضاء من مجلس النواب الممثلين عن المدينة.

وبحسب صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك، كما قام باشاغا والوفد المرافق له، بزيارة ميداني لمستشفي ترهونة العام اطلع خلالهاعلى ما يعانيه المستشفي من نقص في الإمكانيات والمعدات الطبية . إلى جانب زيارة لمشروع مجمع العيادات الطبية بمدينة ترهونة، والذي تعثر استكمال تنفيذه منذ فترة ليست بقصيرة .

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