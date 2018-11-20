اخبار ليبيا الان

باشاغا في زيارة ميدانية لمدينة ترهونة

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا إن مساعٍ حثيثة تُبذل لإنهاء حالة الإنقسام بين أبناء الوطن الواحد، وأن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني تعمل على وضع حلولاً جذرية للمشاكل التي تواجهها القطاعات الرسمية كافة وعلى رأسها الأمنية.

وفي إجتماع عقده بمقر المجلس البلدي ترهونة خلال زيارته للمدينة صباح أمس الثلاثاء، أوضح باشاغا أن زيارته تهدف للوقوف عن كثب والإطلاع على إحتياجات المدينة وسكانها ، ومناقشة ما تعانيه من مشاكل وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.

وضم الإجتماع كل من عميد البلدية ورئيس مجلس حكماء وأعيان ومشايخ ترهونة، ورئيس المخابرات العامة، ولفيف من مدراء ورؤساء الأجهزة الأمنية ، وأعضاء من مجلس النواب الممثلين عن المدينة.

وبحسب صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك، كما قام باشاغا والوفد المرافق له، بزيارة ميداني لمستشفي ترهونة العام اطلع خلالهاعلى ما يعانيه المستشفي من نقص في الإمكانيات والمعدات الطبية . إلى جانب زيارة لمشروع مجمع العيادات الطبية بمدينة ترهونة، والذي تعثر استكمال تنفيذه منذ فترة ليست بقصيرة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك