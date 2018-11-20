دومة: الأسبوع المقبل سنناقش ملف الجنوب

كشف عضو مجلس النواب مصباح دومة، أنه من المقرر أن يتم مناقشة رئيس الحكومة خلال الأسبوع القادم في ملف مشكلة المياه والصرف الصحي في الجنوب.

وقال دومة، في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “مشكلة المياه والصرف الصحي ليست من اختصاص البلدية والمسئول الأول عليها رئيس لجنة الأزمة ورئيس ديوان المنطقة الجنوبية بالحكومة المؤقتة ورئيس الهيئة بالإضافة إلى الوزير المفوض بحكومة الوفاق عن الجنوب الذي أوقف إجراءات الهيئة عند رئيس المجلس الرئاسي متحجج بعدم تخصيص المبلغ للمنطقة الجنوبية وهذا يتعارض مع ما جاء في نص القرار، والحمد لله فبعد المطالبة من بداية تسمية المجلس الرئاسي تم الاقتراح على السيد الرئيس تخصيص لجنة أزمة لمدينة سبها وإنشاء هيئة للتنمية للشباب فالأول صدر بها الإذن والثانية في إدراج المكتب القانوني للمجلس الرئاسي والخلاف دائما. على الأسماء، أما في الحكومة المؤقتة فإن المخصصات كانت مخصص للديوان بدل أن تخصص لفرع الهيئة للمنطقة الجنوبية ونتيجة خلافات بين رئيس الديوان وفرع الهيئة بالجنوب التي حاولنا تذليلها دون جدوى في مماطلة وعدم تواصل من الطرفين ووعدنا رئيس وزراء الحكومة المؤقتة بمعالجة الموضوع، أما في موضوع الصحة فحدث نفس الإجراء بتخصيص مبالغ قطاع الصحة إلى ديوان رئاسة الوزراء للمنطقة الجنوبية وتم تشكيل لجنة فنية بطريقة يعرفها رئيس الديوان وتم إغفال مجموعة من المراكز الطبية دون التشاور مع ورؤساء القطاعات وتم مناقشة رئيس الديوان عليها فأوضح لنا أن كل سيستهدف واطلعنا على المعدات التي سيستهدف بها المراكز واستثناء المركز الطبي سبها في نظرة منه لدعم المراكز غير أن ما تم الاتفاق عليهم من معدات جاء في حقائب طبية فقط”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة افريقيا