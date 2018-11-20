بالصور والفيديو.. أهالي طرابلس يحتفلون بالمولد النبوي من المدينة القديمة وميدان الشهداء

احتفل عدد من أهالي العاصمة طرابلس بالمولد النبوي الشريف من داخل المدينة القديمة وميدان الشهداء، فيما يعرف بـ«الزاوية الكبيرة».

وبالتزامن مع هذه الذكرى، التقطت عدسات المصورين الليبيين صورًا لاحتفالات المواطنين بالمولد النبوي في بنغازي، وغيرها من المدن الليبية.

وطالبت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة جميع الأجهزة والمصالح والهيئات ومديريات الأمن بالمناطق باتخاذ التدابير الأمنية الكفيلة بمنع أي أعمال تشكل خطورة على الأمن العام، في مناسبة الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف.

ووجهت الوزارة التهنئة بالمناسبة لجميع منتسبيها والشعب الليبي وللأمة الإسلامية عامة.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن اليوم، الثلاثاء، عطلة رسمية في المؤسسات والهيئات العامة كافة لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضح المجلس، في قرار صادر اليوم، أن تراعي «المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية والعاجلة، ويحفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.

#مباشر | جانب من احتفال مدينة #طرابلس بذكرى المولد النبوي الشريفالتردد | 10815 أفقي | نايل سات Posted by ‎Libya Alahrar TV – قناة ليبيا الأحرار‎ on Tuesday, November 20, 2018

أهالي طرابلس يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. (تصوير أحمد محمد)

أهالي طرابلس يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. (تصوير أحمد محمد)

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