شهادة مهاجر بمصراتة "تعرضت للتعذيب والبيع 3 مرات ولو نزلت من السفينة سيقتلونني"

ترسو منذ عشرة أيام في ميناء مصراتة التجاري، سفينة شحن على متنها عشرات المهاجرين الذين يرفضون النزول منها. طاقم السفينة لا يزال عالقا أيضا فيما تحاول السلطات الليبية التوصل إلى حل بشأن هؤلاء المهاجرين الذين يعيشون في ظروف صعبة على متن السفينة. موفدو فرانس24 إلى ليبيا، عبد الله ملكاوي وجيمس أندريه وجولي دونغولوف زاروا مصراتة وأعدوا هذا التقرير.

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