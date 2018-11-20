النهر الصناعي: هذا سبب حدوث نقص في الإمداد المائي

كشف جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة، أن حدوث نقص في الإمداد المائي كان بسبب زيادة إستهلاك بعض المشاريع الزراعية دون التنسيق مع حجرة التحكم.

ولفت جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة الثلاثاء إلى أنه «بعد التواصل معهم وقبولهم بالإلتزام بالتعليمات جاري العمل على إعادة معدلات التدفق كما كانت عليه سابقا».

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وأشار جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة، إلى أن العمل جارٍ حاليًا على إعادة معدلات التدفق كما كانت عليه سابقا.

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