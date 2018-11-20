مدينة هون تحيي الذكرى الــ 90 لشهداء نوفمبر

أحيت الفعاليات الاجتماعية والثقافية في مدينة هون الذكرى التسعين لشهداء نوفمبر 1928 حيث قامت قوات الاحتلال الايطالي وبعد خسارتها الفادحة في معركة عافية الشهيرة بمدينة هون بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً في 19 رجلاً من أبناء هون ممن ثبت تعاونهم في المعركة ضد القوات الفاشستية الغازية .

وأشرفت جمعية ذاكرة المدينة -المهتمة بموروث وتاريخ المدينة- وككل عام على الاحتفال بالذكرى في ميدان الشهداء وسط المدينة –أمام النصب التذكاري لشهداء 18 نوفمبر – بحضور عدد من أبناء وأحفاد المناضلين والشهداء.

ووجه أهالي هون في الذكرى ال 90 بياناً للحكومة الايطالية يدينون فيه الجريمة ويدعون القائم بأعمال السفارة الايطالية في ليبيا القدوم إلى المدينة ومشاهدة الضرر النفسي والاجتماعي والأضرار التي لحقت بأهلها جراء هذه الواقعة و ماقام به الاحتلال الايطالي من تهجير لأهالي هون لاحقا حيث مكث أهالي مدينة هون عن بكرة أبيهم في مخيمات بمدن الساحل ورجعوا بعد حوالي 3 سنوات .

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