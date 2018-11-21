انقطاع الكهرباء عن البطنان بسبب سقوط أبراج الضغط العالي غرب طبرق

تشهد منطقة البطنان شرق البلاد منذ فجر اليوم الثلاثاء، انقطاعًا للتيار الكهربائي بسبب سقوط أبراج الضغط العالي بمنطقة القرضبة (45 كلم غرب مدينة طبرق).

وقال مصدر من شركة الكهرباء في طبرق لـ«بوابة الوسط» إن أبراج الضغط العالي للكهرباء بمنطقة القرضبة «سقطت بسبب تهالكها وقدمها».

وأضاف المصدر أن فرق الصيانة التابعة للشركة تقوم بعملها لإرجاع الكهرباء للمنطقة بالكامل، مشيرًا إلى أن إدارة الكهرباء بطبرق تتواصل مع الجانب المصري من أجل توصيل الكهرباء إلى المنطقة.

وذكر المصدر أن منطقة البطنان الممتدة من إمساعد شرقًا إلى عين الغزالة غربًا حتى الجغبوب جنوبًا تستهلك من الكهرباء قرابة 120 ميغا وات.

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