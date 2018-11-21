المنصوري يطالب النيابة بنتائج التحقيق في حريق الأدوية

طالب رئيس الغرفة الأمنية المشتركة اجدابيا وآمر منطقة الخليج العسكرية، العميد فوزي المنصوري ، في رسالة وجهها إلى النيابة العامة اجدابيا، أول أمس الأحد، بضرورة إيفاد الغرفة الأمنية المشتركة، باخر ماتتوصل إليه التحقيقات من نتائج، حيال حادثة الحريق الذي نشب في مخازن الأدوية بمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي اجدابيا.

في ذات السياق، أكدت إدارة مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي اجدابيا، عبر حسابها الرسمي على شبكة الفيسبوك، ان حاويات الأدوية التي نشب بها الحريق تتبع إدارة الخدمات الصحية اجدابيا.

هذا ويذكر، انه قد اندلع حريق، السبت الماضي، في عدد 3 حاويات أدوية، موجودة بمستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي اجدابيا.

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