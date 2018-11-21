ضبط شاحنة مواد غذائية مهربة من منفذ أمساعد

أعلن قسم مكافحة التهريب والمخدرات في بنغازي عن ضبط شاحنة محملة بمواد غذائية كانت من بين 15 شاحنة مهربة بإجراءات مزورة من منفذ أمساعد.

وأفادت التحقيقات، بأن «المهربين والبلطجية يقومون بتسليم إقرارات جمركية مزورة لسائق الشاحنة، والتنبيه عليه بإخفاء الإقرار بعد اجتياز مدينة طبرق، وإظهار فاتورة شراء داخلية صادرة من أي موزع بضائع بالجملة لتضليل رجال المكافحة علي بوابات مداخل مدينة بنغازي»، حسب الصفحة الرسمية لمركز جمارك مطار بنينا الدولي.

ولفت قسم التهريب والمخدرات إلى «ضبط نحو شاحنة مهربة من المنفذ، وإتلاف أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة و الممنوعة»، منوهًا إلى عدم ضبط شاحنات أخرى نظرًا لضعف الإمكانيات، وبها مواد قد تضر بالوطن و صحة المواطن.

ودعا إلى «وقفة حقيقية للسيطرة علي منفذ أمساعد والضرب بيد من حديد علي المهربين والمزورين والمجرمين الذين يتخذون من منفذ أمساعد مرتعاً خصباً لهم بسبب ضعف السلطات في المنفذ».

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