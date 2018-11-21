سفير ألمانيا لدى ليبيا يزور بنغازي

التقى رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى أمس الأثنين مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر اوفتشا والوفد المرافق له .. واستعرض الرجلان خلال اللقاء مجالات التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

وأعرب السفير الألماني الذى يزور بنغازى للمرة الأولى عن سروره بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وأكد على استعداد بلاده لتقديم الدعم المطلوب لمساعدة ليبيا على اجتياز المرحلة الراهنة.

واعتبر السفير عدم الاستقرار الذي تعاني منه ليبيا ، العائق أمام الشركات الألمانية التى ترغب فعلاً بالعمل فى ليبيا ،مؤكدًا على جاهزية بلاده فى التعاون مع البلديات وتدريب الكوادر البشرية فى المجالات التعليم والصحة والعمل على المساهمة فى تطوير النظام الطبي فى ليبيا والعمل على عقد ملتقى مشترك بين رجال الأعمال فى البلدين الذى سيقام قريباً فى تونس .

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