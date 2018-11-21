وزارة التعليم تشدد على ضوابط صرف الميزانية

طالب وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة في مكاتبة رسمية له مراقبي التعليم في البلديات بضرورة التقيد بضوابط صرف الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية.

وأكد عادل جمعة –حسب منشور للوزارة على صفحتها الرسمية- بأن الوزارة أحالت ضمن مخصصات مراقبات التعليم المصروفات التشغيلية للمؤسسات والتي ستصرف للمدارس، على أن يتم صرفها ضمن البنود الواردة في كتابه، تنفيذاً للائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية الصادرة عن المجلس الرئاسي.

وأوضح جمعة بأن معيار أعداد الطلبة والفصول لكل مدرسة هو ما سيؤخذ بعين الاعتبار عند توزيع تلك المخصصات وسيتم نشر مخصصات كل مؤسسة تعليمية بكل مراقبة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأضاف جمعة أن العمل جارٍ مع وزارة المالية لمضاعفة المخصصات خلال العام المقبل 2019.

يشار إلى أنه قد تم تخصيص ماقيمته 25 مليون دينار في هذا البند ضمن الترتيبات المالية للعام 2018م.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية